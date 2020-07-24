Kılıçdaroğlu'ndan Lozan mesajı

Ayasofya'da, 86 yıl sonra ilk ibadet heyecanı yaşanırken; Kemal Kılıçdaroğlu ilk namazın kılındığı saatte Lozan mesajı yayınladı.

1934 yılında müze olmasının ardından geçen 86 yıl sonunda yeniden cami olan Ayasofya Camii, bugün yeniden ibadete açıldı.

Bugün Türkiye tarihi için önemli olan bir başka konu ise; Lozan Antlaşması'nın 97. yıl dönümü.

KILIÇDAROĞLU AYASOFYA'DA YOK

Cuma namazı için Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak davette bulundu. CHP Lideri ise, daveti kabul etmeyerek gelmeyeceğini söylemişti.

LOZAN MESAJI

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Ayasofya'da ilk namazın başladığı saatte sosyal medya hesabından Lozan'ın 97. yılı için paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu yaptığı paylaşımda "Milli mücadelemizi, büyük bir diplomasi zaferiyle taçlandırdığımız Lozan Barış Antlaşması’nın 97. yılı kutlu olsun. Ülkemizin tapu senedi olan Lozan’ın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, İsmet İnönü’yü ve milli mücadele kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.