İHA

Bayramın ardından memleketlerinden dönüşe geçen vatandaşlar nedeniyle, 43 ilin kara yolu bağlantı noktası olan Kırıkkale'de hareketlilik yaşanıyor.

YOĞUNLUK PAZAR GÜNÜNE KADAR SÜRECEK

Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolundaki trafik yoğunluğu sebebiyle araçlar zaman zaman yavaş ilerlerken, trafik polisleri, ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları ekipleri de trafik akışının normal seyretmesi için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak trafiğe kapattı.

İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kemerinizi takın, gözünüzü yoldan ayırmayın" mesajıyla sürücülere uyarıda bulundu.

Açıklamada, trafik güvenliğinin sağlanması ve meydana gelebilecek kazaların önlenmesi amacıyla ekiplerin görev başında olduğu belirtildi.

Kara yolundaki trafik yoğunluğunun pazar gününe kadar sürmesi bekleniyor.

YAĞMUR KAZALARI DA BERABERİNDE GETİRDİ

Öte yandan, kent genelinde etkili olan yağmur sebebiyle karayolları yer yer kayganlaşırken, bu durum kazaları da beraberinde getirdi.

Çevre yolunda seyreden N.I. yönetimindeki 06 CAN 968 plakalı otomobil, E.D.'nin kullandığı 41 ANT 205 plakalı araca arkadan çarptı.

Kazanın etkisiyle savrulan araç, bu kez S.Y.'nin idaresindeki 06 EBM 890 plakalı otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada aynı aileden H.I., K.B. ve E.E. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla hastaneye sevk etti. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Aynı güzergahta yaşanan bir diğer kazada ise Ş.B. yönetimindeki 02 EA 883 plakalı araç, Z.A.'nın kullandığı 06 DJA 774 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazaya, A.T.'nin kullandığı 55 APU 167 plakalı araç da karıştı. Kazada can kaybı yaşanmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Trafik ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından araçlar çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.