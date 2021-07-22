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    Kilit kavşak Kırıkkale'de bayram tatilinden dönüş yoğunluğu

    Kurban Bayramı tatilinin 3'üncü gününde vatandaşların dönüşe başlaması ile "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğu yaşanıyor.
    • AA
    • 22.07.2021 - 23:52
    • Güncelleme : 23.07.2021 - 00:22
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    Kilit kavşak Kırıkkale'de bayram tatilinden dönüş yoğunluğu

    Bayram tatilini şehir dışında geçirenler, dönüş yolculuğuna başladı.

    Ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de, trafik ekipleri ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor.

    YOĞUNLUK NEDENİYLE TRAFİK YAVAŞ İLERLİYOR

    Özellikle Kırıkkale-Samsun ve Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş ilerliyor.

    Kilit kavşak Kırıkkale'de bayram tatilinden dönüş yoğunluğu VİDEO

    Kilit kavşak Kırıkkale de bayram tatilinden dönüş yoğunluğu #1

    BAZI KAVŞAKLAR GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

    Kara yolları ekipleri de trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapattı.

    Trafik yoğunluğunun yarın da devam etmesi bekleniyor.

    Kilit kavşak Kırıkkale de bayram tatilinden dönüş yoğunluğu #2

    Kilit kavşak Kırıkkale de bayram tatilinden dönüş yoğunluğu #3

    Kilit kavşak Kırıkkale de bayram tatilinden dönüş yoğunluğu #4

    Kilit kavşak Kırıkkale de bayram tatilinden dönüş yoğunluğu #5

    Kilit kavşak Kırıkkale de bayram tatilinden dönüş yoğunluğu #6

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