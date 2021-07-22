Kilit kavşak Kırıkkale'de bayram tatilinden dönüş yoğunluğu
Kurban Bayramı tatilinin 3'üncü gününde vatandaşların dönüşe başlaması ile "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğu yaşanıyor.
- AA
- 22.07.2021 - 23:52
- Güncelleme : 23.07.2021 - 00:22
Bayram tatilini şehir dışında geçirenler, dönüş yolculuğuna başladı.
Ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de, trafik ekipleri ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor.
YOĞUNLUK NEDENİYLE TRAFİK YAVAŞ İLERLİYOR
Özellikle Kırıkkale-Samsun ve Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş ilerliyor.
Kilit kavşak Kırıkkale'de bayram tatilinden dönüş yoğunluğu VİDEO
BAZI KAVŞAKLAR GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI
Kara yolları ekipleri de trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapattı.
Trafik yoğunluğunun yarın da devam etmesi bekleniyor.