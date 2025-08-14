Kilosu 100 TL! Diyarbakır’da “yeşil altın” hasadı başladı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde geniş arazilere dikilen ve halk arasında “Yeşil Altın” olarak bilinen fıstığın hasadı başladı.

Kentte son yıllarda tarım alanında tercih edilen ürünler arasında yer alan Diyarbakır fıstığı, bu yıl da üreticilerin yüzünü güldürmeye başladı.

Çınar’ın binlerce fıstık ağacında olgunlaşan salkımlar, tek tek koparılarak toplatılıyor. Ancak kuraklığın etkisiyle bu yılki verim, bir önceki yıla göre beklentilerin altında kaldı.

Çınar’da fıstık üretimiyle ilgili açıklama yapan üretici Selim Benekli, daha önce Diyarbakır'da fıstığın olmadığını, son yıllarda hasat olduğunu belirtti.

TARLADA KİLOSU 100-120 TL

İHA’da yer alan habere göre, bu yıl kuraklık nedeniyle fıstığın azaldığını ve içinin kalitesinin önceki yıla göre düşük olduğunu belirten üretici Selim Benekli, “Geçen yıl iyiydi. Bu yıl kuraklıktan dolayı, olan da içi iyi değil. Fıstığın az olması kuruyemişçilerde, baklavacılarda pahalı olur. Fıstık bir yıl var, bir yıl az. Bu yıl az olmasına rağmen bir de kuraklık başladı” dedi.

Fıstığın tarlada kilosunun yaş olarak 100-120 TL arasında satıldığını ifade eden Benekli, “Sualtı yaptığımız zaman 240 TL'ye kadar satılıyor. Sualtı, dolu olan fıstık, suyun altına giriyor. Boş olan da suyun üstüne çıkıyor. Kavrulmuşa gidinceye kadar 600-650 liraya kadar çıkıyor. 5-10 yerden geçiyor. Kaliteli fıstık nerede olursa para ediyor” diye konuştu.