Kırıkkale'de 1 tonun üzerinde kaçak tütün ve yüzlerce paket sigara ele geçirildi

İHA
Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kargo kamyonuyla yüklü miktarda kaçak tütün nakliyesi yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, şüpheli kamyonu Delice ilçesindeki uygulama noktasında durdurdu.
KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI
Tütün tespit köpeği "Alkış" ile kamyonda yapılan aramada, bir ton 105 kilogram kaçak tütün ve 909 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Cumhuriyet savcısının talimatıyla kaçak tütün ve sigaralar muhafaza altına alındı.
Kamyon sürücüsü M.S.K. (55) ise gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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