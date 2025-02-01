Haberler



İç Haber



Kırıkkale'de 1 tonun üzerinde kaçak tütün ve yüzlerce paket sigara ele geçirildi

Kırıkkale'de 1 tonun üzerinde kaçak tütün ve yüzlerce paket sigara ele geçirildi Kırıkkale'de jandarma ekipleri, tütün tespit köpeği "Alkış" ile kargo kamyonunda yaptığı aramada 1 tonun üzerinde kaçak tütün ve yüzlerce paket kaçak sigara ele geçirdi. Operasyonda kamyon sürücüsü gözaltına alındı.