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    Kırıkkale'de 3 çocuklu anne ve babanın büyük ihmali

    Kırıkkale'de 1 yaşındaki bebeğini ve 2 çocuğunu evde tek başına bırakıp sahur vakti eşiyle birlikte gezmeye giden bir baba, anahtarı içeride unutunca itfaiyeden yardım istedi.
    • İHA
    • 02.05.2021 - 05:15
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    Kırıkkale'de 3 çocuklu anne ve babanın büyük ihmali

    Kırıkkale’de Yaylacık Mahallesindeki 183. Sokakta bulunan bir apartmanın 3. katında oturan Ahmet N., eşiyle birlikte 1 yaşındaki bebeği ile 6 ve 8 yaşındaki çocuklarını evde tek başına bırakıp sahur vakti hava almak için dışarı çıktı.

    ANAHTARI ALMADILAR, KAPIDA KALDILAR

    Aradan 1 saat sonra eve geri döndüklerinde kapının anahtarını üzerine almayı unutan anne ve baba, defalarca zile bastı. Kapıyı açan olmayınca telaşa kapıldı, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden destek istedi.

    Kırıkkale de 3 çocuklu anne ve babanın büyük ihmali #1

    POLİS, BABAYI UYARDI

    İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ahmet N., itfaiye merdiveniyle 3. kattaki evin balkonundan içeri girdi.

    Kırıkkale de 3 çocuklu anne ve babanın büyük ihmali #2

    Kısıtlama nedeniyle sokağa çıkmaması gerektiğini uyaran polis, küçük yaştaki çocuklarını bir daha evde tek bırakmaması gerektiğini söyledi.

    Kırıkkale de 3 çocuklu anne ve babanın büyük ihmali #3

    Kırıkkale de 3 çocuklu anne ve babanın büyük ihmali #4

    Kırıkkale de 3 çocuklu anne ve babanın büyük ihmali #5

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