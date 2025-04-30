Kırıkkale'de 4 firari hükümlü yakalandı

İHA

Kırıkkale'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

4 FİRARİ YAKALANDI

Ahılı köyünde "kasten yaralama" ve "alkollü araç kullanma" suçlarından aranan H.Ç. (37), hakkında kesinleşmiş 4 yıl 5 ay hapis cezası bulunması nedeniyle gözaltına alındı.

Delice ilçesinde gerçekleştirilen uygulamada "taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçundan aranan S.Ç. (68), hakkında kesinleşmiş 3 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası bulunduğu belirlenerek yakalandı.

Hacılar beldesinde düzenlenen operasyonda ise "vergi usul kanununa muhalefet" suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 7 ay 22 gün hapis cezası bulunan G.A. (42) bulunduğu adreste gözaltına alındı.

Keskin ilçesinde yapılan çalışmalarda da "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan aranan B.A. (45), hakkında kesinleşmiş 2 yıl 1 ay hapis cezası olduğu tespit edilerek yakalandı.

Yakalanan hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.