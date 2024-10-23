Kırıkkale'de alevlere teslim olan evde mahsur kalan 2 kişi dumandan etkilendi

İHA

Kırıkkale'de Gürler Mahallesi 633. Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın birinci katında, Mustafa Bekar'a ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

DUMANDAN ETKİLENEN 2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Alev alev yanan evde mahsur kalan Sibel Bekar ve Tekmile Demirkaya dumandan etkilendi.

Ekiplerin müdahalesiyle evden çıkarılan iki kişi, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmasının ardından da yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlatıldı.