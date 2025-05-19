Kırıkkale'de alkollü genç şehirde kabus yaşattı

İHA

Kırıkkale'de akşam saatlerinde Gürler Mahallesi'nde, kadın kuaförü Y.T. (37), yeni işe aldığı M.Y. (21) ile bir kafede vakit geçirdikten sonra dönüş yolunda araç içinde tartıştı.

PATRONUNU DARP EDİP PARASINI GASBETTİ, ARDINDAN SERVİS MİNİBÜSÜNÜ KAÇIRDI

Alkollü olduğu belirlenen M.Y., patronunu darp ederek cebindeki 19 bin lirayı gasp etti. Ardından, patronuna ait sahte plaka takılı Peugeot marka otomobili çalarak olay yerinden kaçtı.

Alparslan Türkeş Bulvarı'na geçen M.Y., Dispanser Kavşağı'nda 71 S 0039 plakalı okul servisine çarptı. Kazada, B.C.A., B.C., R.Z. ve H.U. yaralandı. Servis şoförü N.K.'nin (60) araçtan inmesiyle birlikte ikinci gasp olayı yaşandı. M.Y., bu kez servis minibüsünü kaçırarak tekrar kaçmaya başladı.

ALKOLLÜ ÇIKTI, 7 ARAÇTA HASAR OLUŞTU:

Yaklaşık 4 kilometre süren kaçışın ardından Otogar Köprüsü'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden M.Y., kaza yaparak aracı devirdi. Araçtan inip yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Hastanede yapılan tahlil sonucunda M.Y.'nin 1.30 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi ile kadın kuaförü M.T. hastanede tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Park halindeki 7 araçta ise ciddi maddi hasar meydana geldi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.