Kırıkkale'de "aşure lokması" etkinliği: Deyişler eşliğinde semah dönüldü

Kırıkkale Belediyesi ile Alevi Kültür Derneği tarafından "aşure lokması" etkinliği düzenlendi.

AŞURE LOKMALARI PAYLAŞILDI, SEMAH DÖNÜLDÜ

Muharrem ayı nedeniyle 12 gün süren matem orucunun ardından Büyükşehir Parkı'nda bir araya gelen vatandaşlar, aşure lokmalarını paylaştı. Etkinlikte deyişler eşliğinde semah dönüldü.

Belediye Başkanı Ahmet Önal yaptığı açıklamada, "İkramlarımız oldu, hak kabul etsin. Semah ekibimiz çok başarılıydı, yürekten teşekkür ediyorum. Güzel bir etkinlik oldu; birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirdik. Kırıkkale güzel günler yaşıyor. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Etkinliğe katılan vatandaşlardan Canan Albayrak, "Birliğin, beraberliğin Alevi-Sünni demeden hepimizi bir araya getirmesi çok anlamlıydı" ifadelerini kullandı.

Leyla Taşdelen ise, "Hak yerini bulsun, Allah aşurelerimizi kabul etsin" dedi.