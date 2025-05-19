Kırıkkale'de bariyerlere çarpan araçtan fırladı, hayatını kaybetti

İHA

Gece saatlerinde Kırıkkale-Çorum D200 karayolu üzerinde, henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişinin kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu bariyerlere çarptı.

METRELERCE SAVRULDU

Kazanın etkisiyle araçtan fırlayan sürücü, metrelerce uzaklıktaki Çevrealtı Caddesi'ne savruldu.

HAYATINI KAYBETTİ

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, emniyet kemeri takmadığı tespit edilen sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cansız bedeni, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Kazada hurdaya dönen otomobil de çekiciyle otoparka götürüldü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.