Kırıkkale'de fotokapanla vaşak görüntülendi Kırıkkale'de yaban hayvanlarının envanterinin çıkarılması için ormanlık ve dağlık alanlara yerleştirilen fotokapanlara vaşak takıldı.

İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şube Müdürlüğü'nce dağlık ve ormanlık alanlardaki yaban hayvanlarının envanterinin çıkarılması için farklı bölgelere yerleştirilen fotokapanlarla vaşak görüntülendi.

Geceleri avlanan bu kedi türü hassas kulaklarıyla en düşük frekanslı sesleri bile duyarak saklanabilme yeteneğiyle halk arasında 'ormanın hayaleti' olarak tanınıyor.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve doğada gözlenmesi oldukça zor olan bu tür etçil olup yabani tavşan, kemirgenler, orta ve küçük memelilerle besleniyor.

Fotokapanlara takılan vaşağın yanı sıra, karaca, tilki, yaban tavşanı, kurt ve domuz gibi yaban hayvanları da doğal ortamlarında görüntülendi.

Çalışmalar devam ediyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince koruma ve kontrol, biyolojik çeşitlilik takibi ve biyolojik kaçakçılığı önleme çalışmaları sürüyor.

Farklı periyotlarla fotokapanların yerleri değiştiriliyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)