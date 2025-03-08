Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İHA

Kırıkkale-Ankara D200 Karayolu'nun 14. kilometresinde, K.K. idaresindeki 71 ADU 302 plakalı Volkswagen marka otomobil ile E.O. yönetimindeki 34 FFA 340 plakalı Nissan marka otomobil çarpıştı.

MADDİ HASAR OLUŞTU

Çarpışmanın etkisiyle savrulan iki otomobilde de maddi hasar oluştu.

azanın ardından sürücü K.K. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Hafif şekilde yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Trafik ekiplerinin incelemelerinin ardından iki araç da çekici yardımıyla otoparka götürüldü.