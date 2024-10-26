Kırıkkale'de kamyona çarpan motosikletteki 2 genç ağır yaralandı

İHA

Kırıkkale'de akşam saatlerinde Rauf Denktaş Bulvarı'nda, O.Ş. idaresindeki 71 ADJ 449 plakalı motosiklet, seyir halindeki C.K.'nın kullandığı 34 SU 0621 plakalı kamyona çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan 17 yaşındaki sürücü ile yolcu H.Ö. (17) ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

2 GENCİN DURUMU AĞIR

Yaralılar, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesi sürerken, üzerinde 4 adet ekstazi ve bir miktar uyuşturucu madde bulunduğu öğrenildi.

Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan yolcunun da sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.