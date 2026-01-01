Kocaeli'de kaza yapan sürücü aracı bırakıp kayıplara karıştı

- Kocaeli'de bir sürücü, otomobiliyle köprü kenarına çarparak kaza yaptı.
- Kazadan sonra aracını bırakarak kayıplara karıştı.
- Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Kocaeli'de İzmit ilçesi Sepetçi Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 41 BBF 880 plakalı otomobil göl üstü geçiş köprüsü kenarına çarparak hurdaya döndü.
ARACINI BIRAKIP KAÇTI
Bölgede kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine Jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı kontrollerde olay yerinde bulunamayan sürücünün kazanın ardından aracı bırakıp kaçtığı fark edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.