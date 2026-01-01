Abone ol: Google News

Kocaeli'de kaza yapan sürücü aracı bırakıp kayıplara karıştı

Kocaeli'de göl üstü geçiş köprüsü kenarına çarparak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü kazanın ardından kayıplara karıştı.

Yayınlama Tarihi: 01.01.2026 05:19
Kocaeli'de İzmit ilçesi Sepetçi Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 41 BBF 880 plakalı otomobil göl üstü geçiş köprüsü kenarına çarparak hurdaya döndü.

ARACINI BIRAKIP KAÇTI

Bölgede kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine Jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrollerde olay yerinde bulunamayan sürücünün kazanın ardından aracı bırakıp kaçtığı fark edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

