Kırıkkale'de kömür sobası faciası: Güvercinler telef olmaktan kurtarıldı

İHA

Kırıkkale'de gece saatlerinde Etiler Mahallesi 1192. Sokak'ta, C.Y. isimli vatandaşa ait müştemilatta, kömür sobasından kaynaklanan yangın çıktı.

GÜVERCİNLER KURTARILDI

Alevler, kısa sürede müştemilatın çevresini sardı. Yangın sırasında bitişiğinde bulunan kümesteki güvercinler, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, yangının çıktığı sokağı güvenlik şeridiyle kapatarak güvenlik önlemi aldı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekiplerince yangın, yaklaşık bir saatlik çalışma sonunda kontrol altına alındı. Soğutma işlemlerinin ardından yangın tamamen söndürüldü.

Maddi hasarın oluştuğu müştemilatta polis ekipleri inceleme başlattı.