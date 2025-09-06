Kırıkkale’de motosiklet denetimleri kask kullanımını artırdı

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Yahşihan ilçesinde motosiklet sürücülerine yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirildi.

MOTOSİKLET DENETİMLERİ GECE YARISINA KADAR SÜRDÜ

Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Trafik ve Asayiş Şubeleri tarafından yapılan denetimler lamalar gece yarısına kadar sürdü. Denetimlerde motosiklet sürücülerinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları yapıldı, evrak ve araç kontrolleri gerçekleştirildi.

Uygulamalarda eksiklikleri tespit edilen 2 sürücüye toplamda 52 bin 760 lira cezai işlem uygulandı. Polis ekipleri, özellikle kask kullanımı konusunda sürücüleri uyardı. Yapılan kontrollerin ardından, denetimlerin olumlu etkisiyle motosiklet sürücülerinde kask kullanımının arttığı gözlemlendi.

Motosiklet sürücüsü Umut Taşkın ise uygulamalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Denetimlerin yapılması bence çok iyi. Bazı motosiklet sürücüleri ehliyetsiz ve trafiği tehlikeye atacak şekilde sürüyor. Egzoz ile geceleri rahatsız ediyorlar" dedi.