Kırıkkale'de müstakil evde yangın

İHA
Kırıkkale'de sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Yeşilöz Caddesi üzerinde bulunan tek katlı müstakil bir evde yangın çıktı.
Evin tandırlık bölümünde çıkan yangın hızla yayıldı.
ALEVLER EVİN ÇATI KISMINI SARDI
Alevler kısa sürede bitişikteki eve sıçrayarak çatı kısmını da sardı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, evde büyük çapta hasar oluştu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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