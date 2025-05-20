Kırıkkale'de müstakil evde yangın
İHA

Kırıkkale'de sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Yeşilöz Caddesi üzerinde bulunan tek katlı müstakil bir evde yangın çıktı.

Evin tandırlık bölümünde çıkan yangın hızla yayıldı.

ALEVLER EVİN ÇATI KISMINI SARDI

Alevler kısa sürede bitişikteki eve sıçrayarak çatı kısmını da sardı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, evde büyük çapta hasar oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
ensonhaber icon
Fatih Yıldırım
Yazar