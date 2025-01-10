Kırıkkale'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

İHA

Kırıkkale-Kayseri karayolunda, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya otomobil çarptı.

Kaza, yaklaşık 100 metre ileride üst geçit bulunmasına rağmen, yayanın akan trafiğin olduğu karayolunu tercih etmesi sonucu meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, M.D. yönetimindeki 71 EF 769 plakalı Opel marka otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen G.Y.'ye çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan G.Y., sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Maddi hasarın oluştuğu otomobil, trafik ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından otoparka çekildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.