Kırıkkale'de sağanak: Tren seferleri durdu, ev ve iş yerlerini su bastı

İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarılar sonucu, Kırıkkale genelinde aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Yahşihan ilçesindeki Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan yolun demiryolu hattına çökmesi sebebiyle tren seferleri geçici olarak durduruldu.

KIRIKKALE-ANKARA KARAYOLU SU ALTINDA KALDI

Hacıbalı köyünden geçen derenin taşmasıyla da Kırıkkale-Ankara karayolu su altında kaldı. Karayolu, bir süreliğine trafiğe kapatılırken jandarma ve polis ekiplerinin koordinesinde kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.

KIZILIRMAK'IN RENGİ DEĞİŞTİ

Kuvvetli yağış sonrası Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ın suyu da çamur rengine büründü. Taşkın nedeniyle nehir kıyısındaki bazı bağ evleri sular altında kaldı, geniş tarım arazilerinde de hasar oluştu.

Kırıkkale Valiliği İl Özel İdaresi ekiplerince, selin etkili olduğu bölgelerde iş makineleriyle temizlik ve su tahliye çalışmaları başlatıldı. AFAD ekipleri ise bölgede hasar tespit çalışmaları gerçekleştirdi.

VALİ VE KAYMAKAMDAN SELZEDELERİ ZİYARET

Yahşihan Kaymakamı Fidan Bozkır, selin yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulunarak vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Sel sebebiyle evleri zarar gören Türkyılmaz ailesini de ziyaret eden Bozkır, aileyle yakından ilgilendi. Kaymakam, Kırıkkale Valisi Mehmet Makas’ı, evi selde zarar gören Ali Türkyılmaz ile telefonda görüştürdü.

Vali Makas, yaşanan durum hakkında bilgi alarak "geçmiş olsun" dedi. Bozkır, daha sonra tren hattının zarar gördüğü alan başta olmak üzere birçok noktadaki çalışmaları yakından takip etti.

"ŞİDDETLİ BİR YAĞIŞ VARDI"

Hacıbalı Köyü Muhtarı İbrahim Sağkol, "Şiddetli bir yağış vardı. Meteoroloji bizlere bildirmişti. Dolu ile karışık yağdı. Büyük bir afet meydana geldi. Menfez, gelen yağışı kaldıramadı. Ondan dolayı da karayoluna taştı. Kısa süreli de olsa akım durdu. Jandarma ve polis ekipleri, kontrollü bir şekilde yolun açılmasını sağladı" dedi.

"CAN KAYBIMIZ YOK ÇOK ŞÜKÜR"

Yahşihan ilçesinde yaşayan Ali Türkyılmaz ise, "Yağmur birden bastırdı. Çocukluğumda olan bir şeydi. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. 40-50 sene öncesindeki afet gibiydi. Can kaybımız yok, çok şükür. Devletimiz sağ olsun, her zaman yanımızda" ifadelerini kullandı.

Nurcan Türkyılmaz da, "Birden bastırdı, biz de çok şaşırdık. Su bastı, bahçe biraz mahvoldu" diye konuştu.