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    Kırıkkale'de tır karşı şeride geçti, facianın eşiğinden dönüldü

    Kırıkkale'de kontrolden çıkan şeker pancarı yüklü tır, karşı şeride geçerek metrelerce sürüklendi. Bazı araçlar, ters şeride geçen tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
    • 28.11.2022 - 05:01
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    Kırıkkale'de tır karşı şeride geçti, facianın eşiğinden dönüldü

    Gece saatlerinde Kırıkkale-Çorum D200 karayolunun 53'üncü kilometresinde, H.B.K. idaresindeki 42 AAD 857 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde karşı şeride geçerek metrelerce sürüklendi.

    Pancarlar etrafa dağıldı

    Devrilen tırın dorsesindeki şeker pancarları etrafa saçıldı. Şehirler arası ulaşımın sağlandığı karayolu da araç trafiğine kapandı.

    Vatandaşların ihbarı üzerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri, olay yerine sevk edildi. Hastaneye gitmeyi reddeden tır sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı, sağlık ekiplerince de ambulansta tedavi edildi.

    Kırıkkale de tır karşı şeride geçti, facianın eşiğinden dönüldü #1

    Maddi hasar meydana geldi

    İHA'nın haberine göre, bir süre araç trafiğine kapanan karayolu, devrilen tırın vinçle kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Büyük çapta maddi hasarın oluştuğu kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

    Kırıkkale de tır karşı şeride geçti, facianın eşiğinden dönüldü #2


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