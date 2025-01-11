Haberler



İç Haber



Kırıkkale'de vites konsolosundan uyuşturucu madde ele geçirildi

Kırıkkale'de vites konsolosundan uyuşturucu madde ele geçirildi Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir aracın vites konsolunda ve başka bir aracın da bagajında toplam 2 bin 292 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilmesi sonucu gözaltına alının 3 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.