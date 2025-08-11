Kırıkkale’de zorlu hasat başladı! Taleplere yetişilmiyor, pazarda kapış kapış gidiyor

Kırıkkale’nin Delice ilçesinde başlayan kavun hasadı bu yıl da üreticisinin yüzünü güldürmeyi başardı.

Aroması ve tadıyla öne çıkan kavun yüksek verimliliği ve yok satmasıyla ekenin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği bölgede çiftçiler ve mevsimlik tarım işçileri, kavunları toplamak için yoğun mesai harcıyor.

Bölgenin verimli topraklarının, temiz havasının ve doğal su kaynaklarının Delice kavununa kendine özgü bir aroma ve yoğun tat kazandırırken pazarda da kapış kapış satılıyor.

100 TON HASAT EDİLDİ!

Bölge üreticilerinden Mehmet Erdem, toplamda 25 dönümlük arazisinden her yıl ortalama olarak 100 ton ürün elde ettiğini belirtti.

Erdem, kavunlarının özellikle Karadeniz bölgesinde büyük ilgi gördüğünü söyleyerek, “Yoğun talep var. Mevsimlik işçilerle hasadı gerçekleştiriyoruz. Yakıt, gübre gibi ihtiyaçlarımızı yerel kaynaklardan temin ederek hem üretimimizi sürdürüyor hem de ekonomiye katkı sağlıyoruz. Ürünlerimizi toptan satıyoruz ve esnafla makul fiyatlarda anlaşıyoruz” dedi.

Hasadın önümüzdeki haftalarda da devam etmesi beklenen Delice Kavunu hem yerel hem de bölgesel pazarda adeta kapış kapış gidiyor.