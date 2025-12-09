Kırım Derneği'nden Büyükerşen'e: Adımıza ve soyumuza laf söyletmeyiz hocam

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Eskişehir Kırım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Recep Şen, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin eski Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in son açıklamalarında kullandığı “Kırım’ın Giray Hanları gibi” ifadelerine tepki gösterdi. Şen, bu sözlerin Kırım Türklerini derinden incittiğini belirterek, “Biz sizin gibi siyasetçi veya akademisyen değiliz ama adımıza da soyumuza da laf söyletmeyiz.” dedi.

"BU TOPRAKLARDA SİZDEN DAHA ESKİYİZ"

Kırımlıların yüzyıllardır Anadolu’da yaşadığını vurgulayan Şen, Büyükerşen’in Tatar toplumundan yıllarca destek gördüğünü hatırlattı. “Eskişehir’de birçok ilkin öncüsü olarak sizi daima saygıyla andık. Mahallelerde aldığınız oy oranlarında bunu görebilirsiniz” diyen Şen, Büyükerşen’in geçmişte “Ben de Tatar'ım” sözleriyle yakınlık gösterdiğini ancak son ifadeleriyle bu durumu tersine çevirdiğini dile getirdi.

"GİRAY HANLAR, DEVLETİNE ŞARTSIZ HİZMET ETTİ"

Recep Şen, Kırım’ın Giray Hanları ile ilgili tarihsel değerlendirmelerde de bulundu. Giray Hanların Osmanlı’ya yüzyıllar boyunca sadakatle hizmet ettiğini belirten Şen, “Eğer Osmanlı tahtını ele geçirmek isteselerdi, Yavuz Sultan Selim’e destek olmazlardı. Rusların ilerleyişini yüzyıllarca göğüslediler, dünya tarihinin akışını değiştirdiler.” dedi.

"KIRIM TÜRKLERİ, ANADOLU İÇİN DE MÜCADELE ETTİ"

Kırımlıların yalnızca kendi özgürlük mücadeleleriyle değil, Anadolu’nun bağımsızlık hareketiyle de yakın bağ kurduğunu hatırlatan Şen, “Kırım Cumhuriyeti’nin Bolşeviklere karşı direnen insanları, Anadolu’nun istiklal mücadelesine katkı vermeyi de görev bildi.” ifadelerini kullandı. Bu konudaki kaynakların okunmasını tavsiye etti.

"SÖZLERİNİZ, SİYASİ İKBAL İÇİN SÖYLENMİŞ İZLENİMİ YARATTI"

Büyükerşen’in “Benim de bir tarafım Tatar.” sözlerinin samimiyeti konusunda soru işareti oluştuğunu belirten Şen, “Bu söylemin siyasi bir amaç taşıdığı ortaya çıktı.” dedi. Kırım Türklerinin asırlardır Eskişehir’in kültürüne katkı sunduğunu vurgulayan Şen, “İnanın ki bu topraklarda biz sizden daha eskiyiz.” ifadesiyle açıklamasını tamamladı.

BÜYÜKERŞEN NE DEMİŞTİ

Eskişehir’de 25 yıl boyunca Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, İstikbal Gazetesi yazarı Ali Baş’a yaptığı açıklamalarla kent siyasetinde gündem oldu. Kazım Kurt’un son açıklamalarına tepki gösteren Büyükerşen, “Tarihi yanlış yazmamak gerekir.” diyerek sert ifadeler kullandı.

Gazeteci Ali Baş’ın “CHP’den kovulmuştu, ben elinden tuttum” başlıklı yazısında aktardığına göre Büyükerşen, Kazım Kurt’un siyasi kariyerindeki yükselişte önemli rol oynadığını belirtti.

Büyükerşen, Kurt’un geçmişte CHP’den ihraç edildiğini hatırlatarak şöyle konuştu:

“CHP’den kovulmuştu, Verem Savaş İş Hanı’nda avukatlık yapıyordu. Elinden tuttum. Birçok kişiyi karşıma alarak onu meclis üyesi yaptım. Ardından milletvekili ve belediye başkanı oldu. Hepsinde katkım var.”

Büyükerşen, Kazım Kurt’un tutumunu eleştirirken dikkat çekici bir benzetme de yaptı. Kurt’un davranışlarını, kendilerini Osmanlı tahtının doğal varisi gören “Kırım’ın Giray Hanları”na benzeterek, siyasi mirasa sahip çıkma çabası içinde olduğunu ima etti.