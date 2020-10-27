Kırklareli'de 760 litre sahte içki ele geçirildi
Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde jandarmanın yaptığı aramalarda, 760 litre sahte içki ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
- DHA
- 27.10.2020 - 14:41
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmada, merkez, Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde sahte içki üretip piyasaya sürüldüğü belirlendi.
760 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ
Ekipler, tespit edilen adreslere operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda toplam 760 litre sahte içki, 2 damıtma düzeneği, 10 kilo kaçak tütün, 4 bin 500 makaron, 450 doldurulmuş satışa hazır makaron, 1 adet tütün doldurma aparatı, boş alkol şişeleri ve 3 alkol ölçüm pompası ele geçirildi.
Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.