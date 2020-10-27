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Kırklareli'de 760 litre sahte içki ele geçirildi

Kırklareli'de 760 litre sahte içki ele geçirildi

Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde jandarmanın yaptığı aramalarda, 760 litre sahte içki ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.