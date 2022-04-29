Kırklareli'de kazada yaralanan uzman çavuş, 156 gün sonra şehit oldu

Kırklareli'de askeri aracın hafif ticari araçla çarpıştığı kazada yaralanan Uzman Çavuş Yasin Kesik, yaşam savaşını kaybetti. Şehit uzman çavuş, memleketi Elazığ'da toprağa verildi.

Kırklareli'de 23 Kasım 2021'de askeri araç ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2'si asker, 3 kişi yaralandı.

Yaralılardan Uzman Çavuş Yasin Kesik, bir süre sonra memleketi Elazığ’a sevk edildi.

156 gün sonra şehit oldu

156 gündür yoğun bakımda tedavi gören Yasin Kesik, dün akşam yaşam mücadelesini kaybetti.

DHA'nın haberine göre, Şehit Yasin Kesik için İzzetpaşa Camisi'nde tören düzenlendi. Törene 8. Kolordu Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, ailesi, silah arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cuma namazının ardından İl Müftüsü Selami Aydın tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Kesik7in cenazesi, Asri Mezarlık'ta gözyaşlarıyla toprağa verildi. Şehit Uzman Çavuş Yasin Kesik'in evli ve 1,5 yaşında Gülce isminde kız çocuğu olduğu belirtildi.

























