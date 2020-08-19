Kırklareli'de yakalanan koronalı çiğ köfteci açıklama yaptı

Karantinada olması gerekirken çiğ köfte dükkanında yakalanan korona hastası, "Dükkanı kapatacak kimsem yoktu. Dükkanı kapatıp eve gidiyordum" diyerek kendini savundu.

Kırklareli'nin Balkan Caddesi'nde koronavirüs tanısı konulan bir esnafın çiğ köfte dükkanını açtığı ihbarını değerlendiren polis ve sağlık ekipleri, bölgede araştırma yapmıştı.

Ekipler, kontrollerde M.A.'nın virüs tanısı sebebiyle izolasyonda bulunması gerektiğini tespit ederek, çiğ köfteciyi ambulansa bindirip evine götürmüştü.

3 BİN LİRA CEZA

Şahsa karantina kurallarına uymadığı gerekçesiyle de 3 bin 150 TL para cezası kesilmişti.

Çiğ köftecide yakalanan korona hastası: Dükkanı kapatacak kimsem yoktu

"DÜKKANIMI KAPATIP EVE GİDİYORDUM"

Bir televizyon programına telefonla bağlanan M.A., ilaçlarını alıp dükkanını kapatırken şikayet edildiğini iddia ederek, "Ağrım sızım yok, ateşim yok. Kendi ayağımla hastaneye gittim. İnsanlık namına gittim. Yoksa kimse gel sana test yapayım demedi. Kimsenin ekmeğiyle oynamadım, satış yapmadım. Dükkanımı kapatıp eve gidiyordum. Arkamdan şikayet etmişler. Herhangi bir limon bile tezgahımda yok. Dükkanı kapatacak kimsem yoktu. Daha 6 aylık ve 2 yaşında 2 bebeğim var hanım nasıl gitsin. Gidecek kimse yok kendim dükkanı kapatmaya gittim." dedi.