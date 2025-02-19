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AA & Ensonhaber

Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Demirköy, Kofçaz ve Vize ilçeleri ile Bulgaristan’a açılan Dereköy Sınır Kapısı çevresinde etkisini artıran kar, ulaşımı zorlaştırdı.

BAZI ARAÇLAR, YOLDA MAHSUR KALDI

Özellikle Demirköy ilçesinin Mahyatepe mevkiinde kar kalınlığı, yer yer 45-50 santimetreye ulaştı. Yoğun kar nedeniyle bazı araçlar yolda mahsur kalırken jandarma ekipleri, sürücülere yardım ederek araçları güvenli bölgelere çekti.

JANDARMA EKİPLERİ, YOL LEVHALARINI TEMİZLEDİ

Öte yandan, Demirköy Jandarma Komutanlığı ekipleri, kar nedeniyle kapanan trafik levhalarını temizleyerek sürücülerin yol işaretlerini net bir şekilde görmesini sağladı.

SIFIRIN ALTINDA 4 DERECE

Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye kadar düştüğü bölgede kar yağışının etkisini sürdüreceği belirtiliyor.