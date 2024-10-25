Kırklareli’de 35 kaçak göçmen yakalandı

İHA
Sınır illerden farklı ülkelere kaçak yolla giriş yapmaya çalışan göçmenlere yönelik operasyonlar sürüyor.
Düzensiz göçle mücadele kapsamında Kırklareli’de jandarma ve polis ekipler, uygulamalar yaptı.
35 GÖÇMEN YAKALANDI
Yapılan uygulamalarda ekipler 35 kaçak göçmen yakaladı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
ORGANİZATÖRLER TUTUKLANDI
İşlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Öte yandan, kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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