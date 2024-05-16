İHA

Kırklareli'nde Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz beldesinde bulunan atık yağ fabrikasından henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın 3 saatin ardından kontrol altında

Jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Yangına çevre il, ilçe ve beldelerden itfaiye ekipleri müdahale etti.

angın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Öte yandan Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)