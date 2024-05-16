İHA
Kırklareli'nde Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz beldesinde bulunan atık yağ fabrikasından henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın 3 saatin ardından kontrol altında
Jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Yangına çevre il, ilçe ve beldelerden itfaiye ekipleri müdahale etti.
angın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Öte yandan Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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