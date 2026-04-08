Kırklareli'nde boğulma tehlikesi geçiren çocuk kurtarıldı

Kırklareli'de yoldan geçen vatandaşın çocuğunun nefes almakta zorlandığını fark eden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli Sercan Namlı ve Cem Davarcı, vakit kaybetmeden harekete geçti.

Durumu hızlıca değerlendiren personel, çocuğa Heimlich manevrası uyguladı.

Müdahale anları güvenlik kamerasınca kayda alındı.

Doğru ve zamanında yapılan müdahale sonucu çocuğun yeniden nefes alması sağlandı.

İLK YARDIM BİLGİSİNİN ÖNEMİ GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

Soğukkanlılıkları ve bilinçli müdahaleleriyle bir hayatın kurtarılmasına vesile olan Sercan Namlı ve Cem Davarcı, örnek davranışlarıyla dikkat çekti.

Yetkililer olayın ilk yardım bilgisinin önemini bir kez daha gözler önüne serdiğini belirterek benzer durumlarda doğru müdahalenin hayat kurtardığını vurguladı.