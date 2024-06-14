Kırşehir'de DEAŞ operasyonu! Bağdadi'nin akrabası gözaltına alındı Silahlı terör örgütü DEAŞ’ın sözde örgüt lideri Ebu Bekir EL-Bağdadi'nin akrabası, Kırşehir'de polis ekiplerince yakalandı.

İHA

Güvenlik güçlerinin terör örgütlerine yönelik operasyonları devam ediyor..

Kaçmak ve tespit edilmemek için sürekli adres değiştirdiği öğrenilen W.K.K.A.B’yi yakalamak için Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, operasyon düzenledi.

Gözaltına alındı

Şapka, bere, maske takarak, sık sık eşkal ve adres değiştirerek gizlenen, illegal yollardan yurt dışına kaçma arayışı içerisinde olan W.K.K.A.B isimli şüpheli, şehir merkezinde gözaltına alındı.

Evindeki dijital materyale de el konuldu

Evinde çok sayıda dijital materyale de el konulan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)