Kırşehir’de kadın kaynakçılar yetişiyor

AA & Ensonhaber

Kırşehir’de kadınların meslek edinmesine yönelik dikkat çeken bir adım atıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, Halk Eğitim Merkezi, Badem Pınarı Mesleki Eğitim Merkezi ve Ahiler Kalkınma Ajansı’nın (AHİKA) iş birliğiyle düzenlenen kaynakçılık kursuna 4’ü kadın olmak üzere toplam 20 kişi katıldı. Yaklaşık 360 saat süren eğitim programını başarıyla tamamlayan kursiyerlerin, sanayi sektöründe istihdam edilerek yeni iş kapılarına ulaşması hedefleniyor.

Bu eğitimle birlikte hem nitelikli iş gücünün artırılması hem de ülke ekonomisine katkı sağlanması amaçlanıyor.

"ERKEK İŞİ"NE CESUR ADIM

Kursa katılan 37 yaşındaki iki çocuk annesi Hilal Solak, üç ay boyunca yoğun bir eğitim aldığını belirterek, kaynakçılığın kadınlar tarafından da başarıyla yapılabileceğini söyledi. Başta çekingenlikle yaklaştığını ancak zamanla işi sevmeye başladığını anlatan Solak, şöyle konuştu:

İlk başta tereddüt ettim ama hocalarımızın yönlendirmesi ve desteğiyle devam ettim. Bu alandaki iş imkanlarını araştırdım. Büyük fabrikalarda kadınlara da yer verildiğini duydum. Umarım ben de oralarda çalışma fırsatı bulurum. Eşim de bana çok destek oldu. Evet, kaynakçılık zor bir iş, erkek işi deniliyor ama başardık. Kadınların el becerisi bu işte avantaj sağlıyor.

"YAPAMAZSIN" DEDİLER, DEMİR KAPI KAYNATTI

Kursun dikkat çeken diğer kadın katılımcısı 40 yaşındaki Hacer Kaya ise kaynakçılık kursunu duyduğunda başka bir eğitime devam ediyordu. İlgi duyduğu bu alanda da şansını denemeye karar verdiğini anlatan Kaya, başladığı işi keyifle sürdürdüğünü söyledi:

Demir kapıyı ben kaynattım. Bana ‘sen yapamazsın’ dediklerinde ben de acaba yapabilir miyim diye düşündüm. Ama başardım. Kaynak yapmak güzel bir iş, eldivenimizi, maskemizi takıyoruz ve başlıyoruz. Başta elektrotları yapıştıramıyorduk ama öğrendik. Şimdi rahatlıkla yapıyoruz. Tüm kadınlara çağrım: Bu kurslara katılın, kendinize güvenin. Kadınlar da her işin üstesinden gelebilir.

"KADIN ELİ, KAYNAK İŞİNE AYRI BİR USTALIK KATIYOR"

Kaynakçılık eğitimini veren Metal Teknolojisi Öğretmeni Deniz Demirel ise 360 saatlik kapsamlı eğitim boyunca kursiyerlere gaz altı, elektrik, lazer, toz altı ve direnç kaynağı gibi pek çok teknik öğrettiklerini belirtti. Kadın kursiyerlerin performansından özellikle memnun kaldığını vurgulayan Demirel, şu değerlendirmeyi yaptı:

Kadınlar, kaynak işine daha soğukkanlı yaklaşıyor, elleri titremiyor. Bu da özellikle hassas kaynak işlemlerinde büyük avantaj sağlıyor. Erkek kursiyerlere göre daha düzgün kaynak yapan kadınlarımız oldu. İsterlerse bu mesleği çok başarılı bir şekilde sürdürebilirler.

"KADIN KURSİYERLERİMİZLE GURUR DUYUYORUZ"

Badem Pınarı Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Selim Erbaş da kadın kursiyerlerin gösterdiği azimden memnun olduklarını belirterek, bu tür kursların sürdürüleceğini söyledi: