Kırşehir'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

İHA
Kırşehir'de Çukurçayır Mahallesi'nde seyir eden Ahmet T.'nin (54) kullandığı 40 ABZ 861 plakalı motosiklet, Ramazan D. idaresindeki 61 SL 545 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Sağlık ekipleri Ahmet T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralanan Coşkun A. ise Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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