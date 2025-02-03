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Kırşehir'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kırşehir'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı Kırşehir'de meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.