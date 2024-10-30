Kırşehir'de otomobilin çarptığı güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

İHA
Kırşehir'in Mucur ilçesinde KYK yurdunda güvenlik görevlisi olarak çalışan Onur Ünser, mesaisini tamamladıktan sonra evine gitmek için yola çıktı.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Kırşehir istikametinden Kayseri istikametine giden S.İ.G. idaresindeki 40 ABL 191 plakalı otomobilin çarptığı Onur Ünser, olay yerine hayatını kaybetti.
Ünser'in cenazesi hastane morguna kaldırılırken, sürücü gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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