Kış Kapıda: 2025 merkezi sistem kalorifer ne zaman yanar?

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları yavaş yavaş düşerken, sonbaharın etkisi günlük yaşamda hissedilmeye başladı.

Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hissedilen serinlik, vatandaşları ısınma hazırlıklarına yönlendiriyor.

Bu dönemde merkezi sistemle ısınan apartmanlarda oturan yüz binlerce kişi, kaloriferlerin ne zaman yanacağını merak ediyor.

Peki, merkezi sistem kalorifer ne zaman yanacak?

YASAL TAKVİME GÖRE BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHLERİ

Merkezi ısıtma sistemlerinin açılış ve kapanış tarihleri ülke genelinde standart olarak belirlenmiştir:

Yasal Açılış Tarihi: 15 Kasım

Yasal Kapanış Tarihi: 15 Nisan

HER İL KENDİ KARARINI VERİYOR

Türkiye’nin coğrafi çeşitliliği nedeniyle, ısıtma sezonu her bölgede farklı tarihlerde başlayabiliyor.

Bu konuda son söz, her ilin Valiliği’ne ve yerel yönetim kararlarına ait. Vatandaşların, yaşadıkları şehirdeki Valilik veya belediye duyurularını takip etmesi gerekiyor.

MERKEZİ ISITMA SİSTEMİ NEDİR VE NASIL ÇALIŞIR?

Merkezi ısıtma sistemi; bir binada veya site genelinde ısı enerjisinin tek bir merkezde üretilip tüm dairelere eşit şekilde dağıtılması esasına dayanır.

Isı, genellikle doğalgaz ya da kömürle çalışan kazan dairesinde üretilir.

Üretilen sıcak su, borular aracılığıyla dairelerdeki radyatörlere gönderilir.

Bu sistem, hem yakıt tasarrufu sağlar hem de ısının dengeli şekilde yayılmasına olanak tanır.