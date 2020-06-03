Kısıtlamanın kalkmasıyla 2 milyon kişi şehir değiştirdi

Virüse yönelik tedbir kapsamında getirilen seyahat kısıtlamasının sona ermesi üzerine 2 milyon kişi, Anadolu ve tatil bölgelerine akın etti.

Koronavirüs salgınında vaka sayılarının düşüşe geçmesi üzerine normalleşme sürecine geçilirken, tedbir kapsamında getirilen seyahat yasağı da sona erdi.

Yasağın kalkmasıyla beraber İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyükşehirlerden, Anadolu’ya ve tatil bölgelerine geçişler başladı.

2 MİLYON KİŞİ ŞEHİR DEĞİŞTİRDİ

Okulların tatil olması, yasak kapsamındaki 18 yaşın altındakilere aileleriyle yolculuk yapma izninin de çıkmasıyla 2 milyon kişi, şehirler arası yolculuk yaptı.

Seyahat izin belgesiyle şehir değiştirmelerine izin verilen 65 yaş üstü 910 bin kişi de refakatçileriyle birlikte başka illere gitti.

EGE VE AKDENİZ'E AKIN ETTİLER

İç göçte en çok Ege ve Akdeniz Bölgesi'ndeki illere geçiş yapılırken, en fazla iç göçün yaşandığı bir diğer bölge ise Karadeniz oldu. Özellikle İstanbul’dan, Doğu Karadeniz illerine yoğun bir geçiş yaşandı.