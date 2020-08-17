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    Kıyı Emniyeti'ne KPSS ile 32 personel alımı yapılacak

    Resmi Gazete'de, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nde 32 personelin istihdam edileceğine yönelik ilan yayınlandı. 10 deniz trafik operatörü, 20 büro personeli ve 2 mühendis kadroda yer alacak.
    • AA
    • 17.08.2020 - 09:12
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    Kıyı Emniyeti'ne KPSS ile 32 personel alımı yapılacak

    Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne personel alımı yapılacağına dair bilgilendirme yapıldı

    Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, üniversitelerin çeşitli bölümlerinden lisans ve ön lisans mezunu adayların, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (P1 ve P93) puanlarına göre 32 personel alımı yapılacak.

    İLANIN YAYINLANACAĞI ADRES

    Başvurular, Türkiye İş Kurumu üzerinden gerçekleştirilebilecek. İlanlar, Türkiye İş Kurumunun (https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx) internet adresinden yayımlanacak.

    32 PERSONEL ALINACAK

    Alınacak personelden 10'u deniz trafik operatörü, 20'si büro personeli, 2'si mühendis kadrolarında görevlendirilecek.

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