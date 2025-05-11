Kızılırmak Nehri'nde balık ölümleri endişe veriyor

DHA

Çorum’un Osmancık ilçesinde Kızılırmak kenarında çalışan çeltik üreticilerinin ihbarı üzerine, bölgeye giden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yüzlerce ölü balıkla karşılaştı.

Yapılan ilk incelemede balık avlayan kişi veya kişilerce lokal alanlarda elektrik şoklamasının, balık ölümlerine sebep olduğu belirtildi.

JANDARMA ÇALIŞMA BAŞLATTI

Ekipler, Kızılırmak bölgesinde hem sudan hem de balıklardan numune aldı.

Elektrik şoklaması ile avlanma yaparak doğaya zarar veren kişi ya da kişilerin yakalanması için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.