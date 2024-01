AA & Ensonhaber

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ortahisar ilçesindeki bir otelde Kıbrıs gazileriyle buluştuğu toplantıda, Kıbrıs'taki soydaşlarının mal ve can güvenliğini koruyabilmek için Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün küllerinden tekrar inşa ettiği Türkiye Cumhuriyeti'nin şanlı Türk Silahlı Kuvvetlerinin şerefli Mehmetçiklerine teşekkür etti.

"Doğu Akdeniz'de bağımsız bir Türk devleti varsa, sizin kahramanlığınız sayesinde"

Bunun anlamının çok büyük olduğunu dile getiren Tatar,

diye konuştu.

"20'li yaşlarda Mehmetçikler olarak büyük fedakarlıklar yaptınız"

Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı'nın şanlı tarihte yerini aldığını vurgulayarak,

ifadesini kullandı.

"Birlikte toprağa düştük, birlikte şehit olduk"

Şehitlere rahmet dileyen Tatar, sık sık gittiği şehitlikte mücahitlerle beraber yatan Anadolu'nun her yerinden askerleri görünce gözyaşı döktüğünü dile getirdi.

Tatar, şehitlerin sonsuza kadar etle tırnak gibi kaynaştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Kırmızı çizgilerimizden asla vazgeçemeyiz"

Yıllarca Kıbrıs'ta bir anlaşma için hep müzakerelerde yerlerini aldıklarına işaret eden Tatar, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın bu uğurda verdiği mücadeleleri anlattı.

Kıbrıs tarihinde yaşanan gelişmeleri sıralayan Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Avrupa Birliği'ne alınmasıyla oyunun kurallarının çok değiştiğine dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar, konuşmasına şöyle devam etti:

Kuzey ile Güney federal bir çatı altında ve zaman içerisinde üniter bir devlete dönüşecek o yapı ile Avrupa Birliği içerisinde bizleri yok etmek için her bir entrikayı oynarken, Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği'nde olmadığı için kendilerinin ifadelerine göre, Türkiye'nin garantörlüğünün sona ermesi, Kıbrıs Federal Cumhuriyeti'nin garantörlüğünün Avrupa Birliği tarafından tanınması ve korunması ve daha da acısı siz Mehmetçiklerle Ada'ya intikal eden Türk Silahlı Kuvvetlerinin de Ada'dan çekilmesiydi. Biz böyle bir karara hiçbir zaman 'Evet' diyemeyiz, reddediyoruz. Bizlerin Kıbrıs'taki varlığı, Kıbrıs Türk halkının kendi bağımsızlığı ve özgürlüğü, mal ve can güvenliği ve aynı zamanda Kıbrıs etrafındaki mavi vatandaki hakkımızı, hukukumuzu, ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nde birlikte koruyabilmenin yegane temel şartları elbette Türkiye'nin garantörlüğünün devam etmesi ve Türk askerinin Kıbrıs'taki varlığının ilelebet sürebilmesinden geçmektedir. Onun için ben KKTC'nin Cumhurbaşkanı olarak halkımdan aldığım yetki ve Türkiye Cumhuriyeti ana vatan ve garantör ülkenin desteğiyle bütün dünyaya Kıbrıs'ta mutlak suretle Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlüğünün devam etmesi ve Türk askerinin orada ilelebet var olması şartını her gün haykırmaktayım çünkü biz bu temel kırmızı çizgilerimizden asla vazgeçemeyiz. Anadolu'nun, büyük Türk milletinin ayrılmaz ve kopmaz parçası olarak Kıbrıs Türk halkı, bağımsızlığını ve özgürlüğünü ancak bu temelle sürdürebilir. İşte bizim şu anda dünyaya karşı vermekte olduğumuz bu büyük mücadele, kutsal mücadeledir, kadim mücadeledir.