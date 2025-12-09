KKTC’de şiddetli yağışlar hayatı felç etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) aktardığına göre KKTC Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte Girne ve Lefkoşa’da şiddetli yağışların etkili olduğunu duyurdu. En yoğun yağış ise metrekareye 232 kilogram ile Girne’ye bağlı Beylerbeyi’nde ölçüldü.

GÖNYELİ'DE 7 KİŞİ MAHSUR KALDI

Sivil Savunma Teşkilatı, Lefkoşa’ya bağlı Gönyeli’de su taşkınları nedeniyle mahsur kalan 7 kişinin ekipler tarafından güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı. Bölgede yağışın etkisiyle Gönyeli Barajı ve Kanlıköy Göleti’nin taştığı, derenin su seviyesinin hızla yükseldiği belirtildi.

Gönyeli ve çevresinde bazı yollar tamamen su altında kalırken ekiplerin tahliye ve müdahale çalışmaları aralıksız sürüyor.

SU BASKINLARI GENİŞ BİR ALANDA ETKİLİ OLUYOR

Sivil savunma ekipleri Boğaz, Pınarbaşı, Kanlıköy, Dikmen ve Gönyeli’de su baskınlarına müdahale ederken, belediye ekipleri de trafik akışının aksadığı noktalarda çalışma yürütüyor. Yoğun yağışlar, bölgedeki günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

"SORUN YAĞMUR DEĞİL, GÖLETLERİN TAŞMASI"

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, taşkın riskine ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Kanlıköy Göleti’nin taştığını belirten Harmancı, şu ifadeleri kullandı:

Şu an hem Gönyeli Barajı hem de Kanlıköy Göleti’nin taşması, derelerimizdeki su seviyesini ciddi şekilde yükseltti. Problemimiz yağmur değil, göletlerin taşmasıdır. Uyarılarımızın dikkate alınmasını rica ediyoruz.

Harmancı ayrıca Taşkınköy’de dere taşması yaşandığını, ancak şu an için bir tehdit bulunmadığını; Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi’nin ise trafiğe kapatıldığını bildirdi.