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    Kocaeli TEM'deki zincirleme kazada 5 kişi yaralandı

    Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, TEM yolu üzerinde 5 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralanırken, kaza yapan araçlardaki bazı kişiler tünel içerisinde oturarak yardım bekledi.
    • DHA
    • 28.07.2021 - 21:26
    • Güncelleme : 28.07.2021 - 22:07
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    Kocaeli TEM'deki zincirleme kazada 5 kişi yaralandı

    Akşam saat 19.30 sıralarında TEM yolu İstanbul istikameti Gültepe Tüneli içerisinde meydana gelen kazada, aynı istikamette seyir halinde olan 5 otomobil, trafiğin yavaşlaması nedeniyle çarpıştı.

    5 KİŞİ YARALANDI

    Kazayı görenler durumu 112 Acil'e bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan 5 kişiyi olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastanelere götürdü.

    Kocaeli TEM'deki zincirleme kazada 5 kişi yaralandı VİDEO

    Kocaeli TEM deki zincirleme kazada 5 kişi yaralandı #1

    ARAÇLARIN İÇERİSİNDE BULUNAN KİŞİLER TÜNEL İÇİNDE OTURARAK YARDIM BEKLEDİ

    Bu sırada kaza yapan araçların içerisinde bulunan bazı kişiler tünel içerisinde oturarak yardım bekledi. Tünel içerisinde oturan kişiler polis araçlarıyla olay yerinden götürüldü.

    Kocaeli TEM deki zincirleme kazada 5 kişi yaralandı #2

    TEM'DE UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

    Kaza nedeniyle tek şeritten ulaşımın sağlandığı TEM yolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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