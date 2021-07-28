Kocaeli TEM'deki zincirleme kazada 5 kişi yaralandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, TEM yolu üzerinde 5 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralanırken, kaza yapan araçlardaki bazı kişiler tünel içerisinde oturarak yardım bekledi.
- DHA
- 28.07.2021 - 21:26
- Güncelleme : 28.07.2021 - 22:07
Akşam saat 19.30 sıralarında TEM yolu İstanbul istikameti Gültepe Tüneli içerisinde meydana gelen kazada, aynı istikamette seyir halinde olan 5 otomobil, trafiğin yavaşlaması nedeniyle çarpıştı.
5 KİŞİ YARALANDI
Kazayı görenler durumu 112 Acil'e bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan 5 kişiyi olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastanelere götürdü.
Kocaeli TEM'deki zincirleme kazada 5 kişi yaralandı VİDEO
ARAÇLARIN İÇERİSİNDE BULUNAN KİŞİLER TÜNEL İÇİNDE OTURARAK YARDIM BEKLEDİ
Bu sırada kaza yapan araçların içerisinde bulunan bazı kişiler tünel içerisinde oturarak yardım bekledi. Tünel içerisinde oturan kişiler polis araçlarıyla olay yerinden götürüldü.
TEM'DE UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU
Kaza nedeniyle tek şeritten ulaşımın sağlandığı TEM yolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.