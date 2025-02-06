Kocaeli'de 21 aylık bebeğin yurtta ölümüne ilişkin bakanlıktan açıklama

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki bir yurtta 21 aylık Efsun Aktaş'ın boğularak yaşamını yitirdiği iddia edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bebeğin ölümüne ilişkin adli ve idari soruşturmanın başlatıldığını, bakanlıkça detaylı inceleme için müfettiş görevlendirildiğini bildirdi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONUCUNDA BELİRLENECEK

Açıklamada şunlar kaydedildi:

Kocaeli İzmit'te Çocuk Evleri Sitesi'nde görevli personelin yatağında uyuyan çocuğun nefes almadığını fark etmesi üzerine kurum personelince ivedilikle ilk müdahale yapılmış ve çocuğumuz ambulansla hastaneye götürülmüştür.



Hastaneye kaldırılan çocuğumuz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir.



Olayla ilgili derhal adli ve idari soruşturma başlatılmış olup bakanlığımızca detaylı inceleme için müfettiş görevlendirilmiştir.



Çocuğumuzun kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belirlenecek olup inceleme sonucuna göre gerekli işlemler yapılacaktır.