Kocaeli'de 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı

İHA

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Fatih Sultan Mahallesi Öğretmenler Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın çatısında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

ALEVLER KONTROL ALTINDA

Alevler kısa sürede büyürken, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan çatıya müdahale etti.

Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde kontrol altına alındı.

Yangın sebebiyle çatı kullanılamaz hale gelirken, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.