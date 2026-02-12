Kocaeli'de 600 bin makaron ele geçirildi

- Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 600 bin kaçak makaron ele geçirildi.
- Ekipler, D-100 kara yolu Körfez ilçesi Ankara yönünde durdurulan araçta arama yaptı.
- Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli'de İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, D-100 kara yolu Körfez ilçesi kesimi Ankara istikametinde durdurulan araçta arama yaptı.
2 ŞÜPHELİYE GÖZALTI
Aramada, 600 bin boş makaron ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli "kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet" suçu kapsamında gözaltına alındı.