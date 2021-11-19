Euro
12.6958
1.04%
Dolar
11.2123
1.6%
Altın
668.68
1.24%
Borsa
1.737
0.03%
Bitcoin
643.191
-0.59%
BTXN Coin
21.29
4.10%
9ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 9 C

    Kocaeli'de 7 araçlık zincirleme trafik kazası

    Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ortalık savaş alanına döndü.
    • İHA
    • 19.11.2021 - 19:08
    • Güncelleme : 19.11.2021 - 20:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli'de 7 araçlık zincirleme trafik kazası

    Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Balçık köyü Şile yolunda meydana gelen kazada, Şile Caddesi'nde seyir halinde olan 7 araç bilinmeyen bir sebepten dolayı zincirleme kazaya karıştı.

    Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmasıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    Çarpışmanın şiddetiyle araç içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri ise olası ikinci bir kazayı önlemek için trafik önlemi aldı.

    Kocaeli de 7 araçlık zincirleme trafik kazası #1

    ARAÇLAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

    Öte yandan kaza sebebiyle ortalık savaş alanına döndü, bazı araçlar kullanılamaz hale geldi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

    Kocaeli'de 7 araçlık zincirleme trafik kazası VİDEO

    Kocaeli de 7 araçlık zincirleme trafik kazası #2

    Kocaeli de 7 araçlık zincirleme trafik kazası #3

    Kocaeli de 7 araçlık zincirleme trafik kazası #4

    Kocaeli de 7 araçlık zincirleme trafik kazası #5

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir