Kocaeli’de 7 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

- Kocaeli İzmit'te bir binanın çatı katında yangın çıktı ve itfaiye ekiplerince söndürüldü.
- Yangın nedeniyle bina sakinleri tahliye edildi.
- Yangın sonrası inceleme başlatıldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde gece saat 00.30 sıralarında Karabaş Mahallesi Cengiz Topel Caddesi’ndeki 7 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı.
APARTMAN TAHLİYE EDİLDİ, YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Yükselen dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Merdivenli itfaiye aracı ile yapılan müdahale sonucu yangın söndürüldü.
Binayı saran duman nedeniyle apartmanda oturanlar tahliye edildi.
Yoğun duman ise itfaiyenin çabasıyla tahliye edildi. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.