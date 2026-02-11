Muş'un 3 ilçesinde eğitime kar engeli

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Muş'ta kar yağışı sebebiyle 3 ilçede eğitime araya gidildi.

VARTO

Varto Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede meteorolojik uyarılar doğrultusunda kar yağışının etkisini sürdürmesinin beklendiği belirtildi.

Kar yağışı nedeniyle oluşabilecek risk ve olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla ilçe genelindeki tüm okullarda bugün eğitime ara verildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden personelin de 1 gün idari izinli sayılmasına karar verilmiştir."

BULANIK VE MALAZGİRT

Bulanık ve Malazgirt kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda ise yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 11 Şubat Çarşamba günü köylerdeki ve taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.