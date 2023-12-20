Kocaeli'nin İzmit ilçesinde saat 21.00 sıralarında Karabaş Mahallesi’nde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait açık otoparkta, kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi, eline aldığı sert bir cisimle park halindeki araçların camlarını kırdı.
35 aracın camına hasar verdi
Otoparka gelen vatandaşlar araçlarının camının kırıldığını görünce polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda; 35 aracın camında hasar meydana geldiğini tespit edildi. Polis ekipleri olayı yapan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
"Böyle bir şeye hiç denk gelmedim"
Otomobili zarar gören Yakup Çep şöyle dedi:
Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
"Çok şaşırdığımı söyleyebilirim. Çünkü bugüne kadar böyle bir şeye hiç denk gelmedim. Geldim, aracı bıraktım. Yaklaşık 1,5 saat sonra geri döndüğümde aracım bu haldeydi. Benden önce görenler olmuş, polislere haber vermişler. Yaklaşık 35- 40 tane aracın camını kırmışlar"
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