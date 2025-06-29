Kocaeli'de Atatürk'e hakaret eden şüpheli tutuklandı

Dehşet verici olayın adresi Kocaeli.

Dün İzmit ilçesi Çukurbağ Mahallesi'ndeki Mehmet Akif İlkokulu’nda meydana gelen olayda, okul bahçesine kılıçla giren kişi, çocukların topunu kesti.

ÇOCUKLARIN TOPUNU KESİP ATATÜRK'E HAKARET ETTİ

Daha sonra topun bir parçasını okul bahçesinde bulunan Atatürk büstünün üzerine koyan şüpheli, Atatürk’e hakaretler etti.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Şüphelinin M.Ç. olduğu belirlendi.

TUTUKLANDI

M.Ç., ‘Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna Muhalefet' suçundan aynı gün gözaltına alındı. Güvenlik Şube Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan M.Ç. Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Hakim karşısına çıkarılan M.Ç. tutuklandı.